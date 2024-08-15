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Mardin'de 50 liralık otopark kavgası akşam başladı sabah devam etti: 9 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.08.2024 16:37
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Mardin’de 50 liralık otopark kavgası akşam başladı sabah devam etti: 9 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 50 liralık otopark ücreti nedeniyle dün akşam başlayan kavga, sabah da devam etti. 9 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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