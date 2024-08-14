14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yasa dışı bahis operasyonu! 2 milyon 336 bin 773 dolar ele geçirildi! 6 kişi yakalandı!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 10:03 Güncelleme: 14.08.2024 10:07
ABONE OL
Yasa dışı bahis operasyonu! 2 milyon 336 bin 773 dolar ele geçirildi! 6 kişi yakalandı!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, "Hawala" yöntemi olarak bilinen yasadışı para transferi yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok miktarda döviz, altın, para sayma makinası ve 6 telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti altında "Hawala" olarak bilinen yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ele geçirilen paralarEle geçirilen paralar

OPERASYONDA SERVET ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahışlarGözaltına alınan şahışlar


Operasyonda, M.A, S.B, M.A, A.B, C.H, M.A. ile A.İ. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi 1 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Helyum gazlı balon patladı! O anlar kameradaHelyum gazlı balon patladı! O anlar kamerada HELYUM GAZLI BALON PATLADI! O ANLAR KAMERADA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör