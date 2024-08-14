Yasa dışı bahis operasyonu! 2 milyon 336 bin 773 dolar ele geçirildi! 6 kişi yakalandı!
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, "Hawala" yöntemi olarak bilinen yasadışı para transferi yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok miktarda döviz, altın, para sayma makinası ve 6 telefon ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti altında "Hawala" olarak bilinen yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.
OPERASYONDA SERVET ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.
Operasyonda, M.A, S.B, M.A, A.B, C.H, M.A. ile A.İ. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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