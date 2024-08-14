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Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 3. kez para cezası kesildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 10:27 Güncelleme: 14.08.2024 10:28
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Bolu’da çevreyi kirleten firmaya 3. kez para cezası kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 3 milyon 480 bin TL para cezası kesildi. Para cezası kesilen firmanın daha önce 2 kez çevreyi kirlettiği öğrenildi.

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