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İspir'de traktör devrildi: 11 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 10:01
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İspir’de traktör devrildi: 11 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesine traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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