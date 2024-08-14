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İstanbul'da motosiklet hırsızları yakayı ele verdi! 2'si 18 yaşından küçük çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 11:33
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İstanbul’da motosiklet hırsızları yakayı ele verdi! 2’si 18 yaşından küçük çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, 10 Ağustos Cumartesi günü 5 şüphelinin park halindeki motosikleti çalmaya çalıştığı tespit edildi. Ekipler, kısa süreli kovalamaca sonrasında hırsızları yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

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