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Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Beren'in kahreden ölümü! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Suçlu itfaiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 11:19 Güncelleme: 14.08.2024 11:35
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Ankara’da asansör faciası! 13 yaşındaki Beren’in kahreden ölümü! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Suçlu itfaiye

Ankara'da yaşayan Beren Su Bolat, daha 13 yaşındaydı. Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde bindiği asansörde 5 ve 6 kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında asansör boşluğuna düşen Beren Su Bolat, kurtarılamadı. Yürütülen soruşturmada talihsiz çocuğun ihmaller zinciri sonucu öldüğü anlaşıldı. Bilirkişi raporunda, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kurtarma sırasında gerekli tedbirler almadığı bilgisi de yer aldı. İşte detaylar…

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