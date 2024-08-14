Fındık tarlalarında istilacı böcek tehdidi! 300 türe zarar veriyor
Samsun'da son 5 yılda sayıları hızla artan istilacı kahverengi kokarca böcekleri, fındık üretimini tehdit etmeye başladı. Uzmanlar, böceğin yaklaşık 300 türe zarar verdiğini belirtirken; ilaçlamanın zamanında yapılması gerektiğini aktardı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. İslam Saruhan, kahverengi kokarcanın istilacı böcek olduğunu belirterek, son 5 yılda ülkede sıkça görüldüğünü ve özellikle fındık üretiminde büyük zarara yol açtığını ifade etti. Kahverengi kokarcanın kışı evlerde geçirdiğini söyleyen Doç. Dr. Saruhan, "Yaklaşık 300 ürüne ciddi zarar veren bir böcektir. Özellikle fındığa ciddi zarar veriyor" dedi.
Son yıllarda özellikle fındık bahçelerinde sıkça görülen ve üretime yüzde 20 civarında zarar verdiği belirtilen kahverengi kokarcanın istilacı bir böcek olduğunu belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, bu böcekle mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara değindi.
Kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere yaklaşık 300 ürüne zarar verdiğini dile getiren Doç. Dr. Saruhan, "Ülkemizde son 5 yıldır sık görülmeye başladı. Şu anda fındık üretimini ciddi şekilde tehdit ediyor. Ayrıca sadece fındıkta değil yaklaşık 300 ürüne ciddi zarar veren bir böcek" dedi.
"FINDIK ÜRETİMİNİ TEHDİT EDİYOR"
Kahverengi kokarcanın istilacı bir tür olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Saruhan, "Girdiği ülkelerde hızlıca yayılmakta ve zararı da gittikçe artmaktadır. Son yıllarda ülkemizi özellikle fındıkta ciddi tehdit etmekte. Fındıktaki en önemli zararlarından biri, lekeli iç dediğimiz fındığın kalitesini bozmaktan kaynaklanmaktadır. Bölgede her geçen yıl sayısı artıyor. Bu yüzden üreticilerimiz bu konu üzerinde çok şikayetçiler. Devletimiz de ciddi şekilde bu konu ile mücadele ediyor" diye konuştu.
"DOĞRU İLAÇ VE DOĞRU İLAÇLAMA ÖNEMLİ"
Kahverengi kokarca böceği için alınması gereken önlemlere de değinen Doç. Dr. İslam Saruhan, "Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ciddi adımlar atarak Karadeniz'de, özellikle Samsun'da bir laboratuvarda bu böceğin yumurtasını yiyen samuray arılarını yetiştiriyor. Halkımız ise bahçelerde bunları gördüklerinde ilaçlı mücadele vermeli. Şu anda ruhsatlı 4 adet ilacı bulunuyor. İlacın başarısını artıran en önemli şeylerden biri de ilaçlamanın zamanında yapılmasıdır.
Bu hayvanın diğer önemli özelliklerinden biri de kışı evlerimizde geçirmesidir. Özellikle ekim ayında evlerimize gireceklerdir. Kışı geçirmek için evlerimizi kullanacaklardır. İnsanlara herhangi bir zararı yoktur. Ancak kışı evde geçirdiği için bir sonraki yıla çok daha dayanıklı şekilde geliyorlar. O yüzden bu böceğin evlere girmesini engelleyip dışarıda kalmasını sağlamalıyız. Bunun birkaç yolu vardır. Açık alanlar kapatılabilir, sineklik takılabilir. Hayvan eğer dışarıda kalırsa kışın soğukta ölebilirler. Bu da en iyi mücadele yöntemlerinden biridir" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...