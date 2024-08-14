Fındık tarlalarında istilacı böcek tehdidi! 300 türe zarar veriyor

Bu hayvanın diğer önemli özelliklerinden biri de kışı evlerimizde geçirmesidir. Özellikle ekim ayında evlerimize gireceklerdir. Kışı geçirmek için evlerimizi kullanacaklardır. İnsanlara herhangi bir zararı yoktur. Ancak kışı evde geçirdiği için bir sonraki yıla çok daha dayanıklı şekilde geliyorlar. O yüzden bu böceğin evlere girmesini engelleyip dışarıda kalmasını sağlamalıyız. Bunun birkaç yolu vardır. Açık alanlar kapatılabilir, sineklik takılabilir. Hayvan eğer dışarıda kalırsa kışın soğukta ölebilirler. Bu da en iyi mücadele yöntemlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

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