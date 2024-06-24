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Büyükçekmece’de hırsızlar kaçtı polis kovaladı! 3 hırsız yakayı ele verdi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 19:29
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Büyükçekmece’de hırsızlar kaçtı polis kovaladı! 3 hırsız yakayı ele verdi

Büyükçekmece'de çaldıkları inşaat malzemeleriyle polisten kaçan 3 hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden K.G. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Y.K. ve G.A. ise "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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