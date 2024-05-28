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Bolu'da "7 çocuğum aç" diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Bolu’da 7 çocuğum aç diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar veren ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi.

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