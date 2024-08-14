İstanbul’da sokak ortasında taciz! O anlar kamerada

Sapık sokak ortasında kadının önünü böyle kesti

Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı. Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı.