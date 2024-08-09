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Bolu'da çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon TL para cezası!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:31 Güncelleme: 09.08.2024 14:34
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Bolu’da çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon TL para cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,Bolu'da çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon 594 bin lira ceza uygulandığını, su kirliliğine yol açan 61 tesisin ise faaliyetten men edildiğini açıkladı.

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