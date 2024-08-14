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Antalya'da dalış yapan 2 amatör dalgıç su altında ceset buldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:13
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Antalya’da dalış yapan 2 amatör dalgıç su altında ceset buldu

Antalya Muratpaşa'da 2 amatör dalgıç tüple dalış yapmak istedi. Suya giren dalgıçlar su altında bir cesetle karşılaştı. Olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin gelmesiyle, ölen kişinin kimliği tespit edildi.

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