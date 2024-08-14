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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:15
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Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil şarampole devrilirken, 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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