Zonguldak'ta soyunma kabininde röntgen iddiası! Gözaltına alındı
Zonguldak'taki giyim mağazasında çalışan bir şahsın kabinlerdeki kadınların görüntülerini çektiği iddiası ortalığı karıştırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan çalışan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta, soyunma kabinlerindeki kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen kıyafet mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. M. K.'nin telefonu incelemeye alınırken, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 28 Temmuz'da kent merkezindeki alışveriş merkezindeki kıyafet mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.
16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldı. Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M. K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.
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