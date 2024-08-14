Zonguldak’ta soyunma kabininde röntgen iddiası! Gözaltına alındı

Röntgencilik iddiasıyla ilgili şikayette bulunuldu (Zonguldak Adalet Sarayı)

M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldı. Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M. K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.