14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Zonguldak'ta soyunma kabininde röntgen iddiası! Gözaltına alındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:19
ABONE OL
Zonguldak’ta soyunma kabininde röntgen iddiası! Gözaltına alındı

Zonguldak'taki giyim mağazasında çalışan bir şahsın kabinlerdeki kadınların görüntülerini çektiği iddiası ortalığı karıştırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan çalışan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta, soyunma kabinlerindeki kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen kıyafet mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. M. K.'nin telefonu incelemeye alınırken, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 28 Temmuz'da kent merkezindeki alışveriş merkezindeki kıyafet mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti.

16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Röntgencilik iddiasıyla ilgili şikayette bulunuldu (Zonguldak Adalet Sarayı)Röntgencilik iddiasıyla ilgili şikayette bulunuldu (Zonguldak Adalet Sarayı)

M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldı. Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M. K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör