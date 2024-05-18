Antalya’da feci kaza! Alevlerden kaçamayan Polonyalı turistler can verdi

Otomobilin yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, otomobilden alev yükselirken, çevredekilerin "Adam yandı" sözleri yer aldı.

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