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Antalya'da bir tekne alevlere teslim oldu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 11:10
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Antalya’da bir tekne alevlere teslim oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde marinaya bağlı olan bir teknede henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle 2 tekneye daha sıçradı. Yapılan hızlı müdahale sayesinde yangın söndürüldü. 1 tekne kullanılmaz hale gelirken, 2 teknede hasar oluştu.

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