Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı kazada yeni görüntü! Saniye saniye kaydedilmiş | Yer: Aydın

Kaza sonrası yolcu otobüsü bu hale döndü

Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, önündeki U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı.