Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı kazada yeni görüntü! Saniye saniye kaydedilmiş | Yer: Aydın
Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, olay anı otobüs kamerası tarafından görüntülendi.
Aydın'da, yolcu otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın, otobüsün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün, iş makinesini sollarken çarpması yer alıyor.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, önündeki U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan U.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anının yolcu otobüsünün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde yolcu otobüsünün sollarken iş makinesine çarpması yer alıyor.
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