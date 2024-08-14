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Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı kazada yeni görüntü! Saniye saniye kaydedilmiş | Yer: Aydın

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 11:02 Güncelleme: 14.08.2024 11:27
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Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı kazada yeni görüntü! Saniye saniye kaydedilmiş | Yer: Aydın

Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, olay anı otobüs kamerası tarafından görüntülendi.

Aydın'da, yolcu otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazanın, otobüsün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün, iş makinesini sollarken çarpması yer alıyor.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kaza sonrası yolcu otobüsü bu hale döndüKaza sonrası yolcu otobüsü bu hale döndü

Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, önündeki U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı.

Yolcu otobüsünün çarptığı iş makinesiYolcu otobüsünün çarptığı iş makinesi

Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan U.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anının yolcu otobüsünün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde yolcu otobüsünün sollarken iş makinesine çarpması yer alıyor.

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