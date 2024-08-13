Oyuna özenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme! Neden o bölgedeki kişilere saldırdı?
Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisiyle kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ile sokağa çıkan 18 yaşında Arda K. çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı. Mahalle sakinlerinden biri saldırgana ilişkin konuşurken "Çocukluğu burada geçti. Çok içine kapanıktı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
OYUN OYNAR GİBİ SOKAKTAKİLERİ BIÇAKLADI
Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.
Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.
"SUÇ KAYDI BULUNMUYOR"
Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının gerçekleştiği hatırlatıldı.
İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran'da 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
OLAYIN YAŞANDIĞI MAHALLEDEN 3 YIL ÖNCE TAŞINMIŞLAR
Görgü tanıklarından Yakup Taşçı, gazetecilere, evindeyken dışarıdaki bir gencin giyiminden dolayı dikkatini çektiğini söyledi.
Evden onu gözlemlediğini belirten Taşçı, "Motosiklete binecek sandım. Kaskını taktı, ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Torbalardan bir şeyler çıkarıp giydi. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haber verdim. Sonra yaşlılara saldırmış." diye konuştu.
Muharrem K. de saldırının ardından tramvay durağının yakınında bir yaralıyı gördüğünü anlattı.
Yaralıya yardım etmek için mendil uzattığını dile getiren Muharrem K, "Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı." dedi.
"ÇOCUKLUĞU BURADA GEÇTİ İÇİNE KAPANIKTI"
Yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:
"Bizim mahallemizde oturuyordu. 3 yıl önce Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan biri. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdıkları vardır çünkü çocukluğu burada geçti."
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