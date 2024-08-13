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Gören hayran kalıyor gurbetçilerin akınına uğruyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 12:10 Güncelleme: 13.08.2024 12:11
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Gören hayran kalıyor gurbetçilerin akınına uğruyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu.

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