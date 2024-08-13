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Ev sahibi-kiracı kavgasına bir yenisi daha eklendi! Önce darp etti sonra arabasının camını kırdı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 11:44 Güncelleme: 13.08.2024 11:52
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Ev sahibi-kiracı kavgasına bir yenisi daha eklendi! Önce darp etti sonra arabasının camını kırdı

Ankara Yenimahalle'de ev sahibi ve kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine ev sahibi kiracısına tahliye davası açtı. Dava açıldığını öğrenen kiracı ev sahibini darp ederken, arabasının da camını kırdı. İşte detaylar...

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