13 Ağustos 2024, Salı
Eskişehir'de akılalmaz olay! Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı! Her şeyi önceden planlamış: Öldürmeye ilk ailenden başla...
Akılalmaz olaylar serisine bir yenisi daha Eskişehir'de eklendi. İddiaya göre 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan 5 kişi saldırıda yaralandı. Saldırganın, saldırı anlarını sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Saldırganın adeta bir manifesto yazdığı ve söz konusu manifestoda "Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Bakan Tunç, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırgan şahsın gözaltına alınma anlarını paylaştı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:05