Bursa’da maganda terörü! Aracından havaya defalarca ateş açtı | Kıskıvrak yakalandı

Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı

Son olarak Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı.