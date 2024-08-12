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Bursa'da maganda terörü! Aracından havaya defalarca ateş açtı | Kıskıvrak yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 12.08.2024 22:14 Güncelleme: 12.08.2024 22:44
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Bursa’da maganda terörü! Aracından havaya defalarca ateş açtı | Kıskıvrak yakalandı

Bursa'da bir kişinin aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edildi. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şehir magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında soruşturma açılan maganda Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Son günlerde birçok vatandaşın canını hiçe sayan maganda terörü bitmek bilmiyor.

Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı

Son olarak Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şehir magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı

Hakkında soruşturma açılan maganda terörü Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı

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Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı

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