Bakan Yerlikaya duyurdu! Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden trafik magandası gözaltında

Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

GEREĞİ YAPILDI - 24



Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.



Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.;… pic.twitter.com/lePMUoZLTI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2024

GEREĞİ YAPILDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.

Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir.

Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, Düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, Masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.