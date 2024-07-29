Bakan Yerlikaya duyurdu! Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden trafik magandası gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.
Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) tespit etti.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Bakan Yerlikaya Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu
GEREĞİ YAPILDI - 24— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2024
Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.
Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.;… pic.twitter.com/lePMUoZLTI
GEREĞİ YAPILDI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.
Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir.
Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, Düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, Masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…
- ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...
- Vantilatör kullanırken 2 kez düşüneceksiniz! Meğer sağlığınızı...
- Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?
- iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
- Evinizin temizlik kokusu tüm mahalleyi saracak! İşte komşunuzu kıskançlıktan çatlatacak yöntem
- Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
- 2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...