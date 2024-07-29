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Bakan Yerlikaya duyurdu! Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden trafik magandası gözaltında

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 23:02 Güncelleme: 29.07.2024 23:30
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden trafik magandası gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.

Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) tespit etti.

Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı

SALDIRGAN GÖZALTINDA
Bakan Yerlikaya Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

GEREĞİ YAPILDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.

Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir.

Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, Düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, Masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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