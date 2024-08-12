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Aydın Nazilli'de yangın! Alevler kontrol altında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 22:01 Güncelleme: 12.08.2024 22:02
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Aydın Nazilli’de yangın! Alevler kontrol altında

Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beyerli Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.

Aydın Nazilli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Aydın Nazilli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

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