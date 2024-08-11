Mersin’de maganda dehşeti! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı | O anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansın önünü kesen sürücü, 112 ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs camı yumruklarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

AMBULANS ARACINA SALDIRDI!

Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.'nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı.