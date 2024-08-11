Mersin'de maganda dehşeti! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı | O anlar kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde saldırgan sürücü ambulanstaki görevlilere dehşeti yaşattı. Ambulansın önünü kesen maganda sürücü aracın camı yumruklamaya başladı ve 112 personeli 2 kadın korkudan ağlamaya başladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansın önünü kesen sürücü, 112 ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs camı yumruklarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.
AMBULANS ARACINA SALDIRDI!
Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.'nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı.
O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!
Bu sırada korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli 2 kadın ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.
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