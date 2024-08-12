Gereği yapıldı! Kuyumcuyu kurşun yağmuruna tuttular! 11 şüpheli gözaltında
İstanbul Sultanbeyli'de silahlı 2 şüpheli bir kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan şüpheliler için harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, şüphelilerin yakalandığını belirterek olayda şüpheli oldukları belirlenen toplam 11 şahsın yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayda evlerinde yapılan aramada miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
Sultanbeyli'de kuyumcu dükkânını kurşunlayan şüpheliler yakalandı. Kuyumcunun kurşunlama anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Sultanbeyli'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 2 kişi bir kuyumcuyu kurşunlayarak ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KOVALAMACA SONRASI YAKALANDILAR
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Kuyumcuyu kurşunlayarak kaçan şahıslar, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir evden çıkarak araca binmeye çalıştığı sırada şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu.
Şahısların kaçması üzerine kovalama yaşandı. Araçta bulunan F.O.D. isimli şüpheli ile birlikte 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kuyumcuyu kurşunlayan şahısların Abdurrahman Mahallesi'nden ayrıldıkları adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.C.Ö. isimli şüpheli ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada kuyumcuyu kurşunlayanların F.O.D. ve Ö.C.Ö. olduğu tespit edildi. Ö.C.Ö. isimli şahsın hırsızlık suçundan adli makamlarca arandığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
GEREĞİ YAPILDI🚨#Sultanbeyli İlçesinde bir kuyumcuya iki şüpheli şahsın ateş açtığı ve bölgeden ticari taksi ile uzaklaştıklarının belirlenmesi üzerine ⤵️— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 12, 2024
👉🏻 Şüpheli şahısların ticari taksiden inerek gittikleri adres tespit edilmiş🔎
Adresten araçla uzaklaşmaya çalışan 4️⃣ şahıs… pic.twitter.com/hofohArdWa
"GEREĞİ YAPILDI"
Emniyet Genel Müdürlüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gereği yapıldı. Sultanbeyli İlçesinde bir kuyumcuya iki şüpheli şahsın ateş açtığı ve bölgeden ticari taksi ile uzaklaştıklarının belirlenmesi üzerine şüpheli şahısların ticari taksiden inerek gittikleri adres tespit edilmiş, adresten araçla uzaklaşmaya çalışan 4 şahıs durdurulmak istenilmiş fakat araç dur ikazlarına uymayarak kaçmaya başlamıştır.
Yapılan kovalamaca sonucunda şüpheli araç bir cadde üzerinde durdurulmuş, silahlı şahıs görevlilerimizce yapılan silahlı müdahale sonucunda yakalanmıştır. Çalışmaların devamında olayda şüpheli oldukları belirlenen toplam 11 şüpheli yakalanmıştır."
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