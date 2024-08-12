Gereği yapıldı! Kuyumcuyu kurşun yağmuruna tuttular! 11 şüpheli gözaltında

Sultanbeyli'de kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler yakalandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kuyumcuyu kurşunlayan şahısların Abdurrahman Mahallesi'nden ayrıldıkları adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.C.Ö. isimli şüpheli ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada kuyumcuyu kurşunlayanların F.O.D. ve Ö.C.Ö. olduğu tespit edildi. Ö.C.Ö. isimli şahsın hırsızlık suçundan adli makamlarca arandığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

GEREĞİ YAPILDI🚨#Sultanbeyli İlçesinde bir kuyumcuya iki şüpheli şahsın ateş açtığı ve bölgeden ticari taksi ile uzaklaştıklarının belirlenmesi üzerine ⤵️

👉🏻 Şüpheli şahısların ticari taksiden inerek gittikleri adres tespit edilmiş🔎

Adresten araçla uzaklaşmaya çalışan 4️⃣ şahıs… pic.twitter.com/hofohArdWa — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 12, 2024

"GEREĞİ YAPILDI"

Emniyet Genel Müdürlüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gereği yapıldı. Sultanbeyli İlçesinde bir kuyumcuya iki şüpheli şahsın ateş açtığı ve bölgeden ticari taksi ile uzaklaştıklarının belirlenmesi üzerine şüpheli şahısların ticari taksiden inerek gittikleri adres tespit edilmiş, adresten araçla uzaklaşmaya çalışan 4 şahıs durdurulmak istenilmiş fakat araç dur ikazlarına uymayarak kaçmaya başlamıştır.

Yapılan kovalamaca sonucunda şüpheli araç bir cadde üzerinde durdurulmuş, silahlı şahıs görevlilerimizce yapılan silahlı müdahale sonucunda yakalanmıştır. Çalışmaların devamında olayda şüpheli oldukları belirlenen toplam 11 şüpheli yakalanmıştır."