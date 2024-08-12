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Buket Özgünlü yine duygu sömürüsü ile vurgun peşinde! 'Köpek Velisi' bu kez de 700 bin TL istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 09:05 Güncelleme: 12.08.2024 09:11
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Buket Özgünlü yine duygu sömürüsü ile vurgun peşinde! ’Köpek Velisi’ bu kez de 700 bin TL istedi

Köpek Velisi takma ismiyle tanınan Buket Özgünlü, sözde hayvanseverlik maskesi altında para dilenmeyi sürdürüyor. İnsanların duygularını sömürerek topladığı yardım paraları ile 4 yılda servetini katlayan Özgünlü, bu kez de sözde barınaktan engelli hayvanları almak için 700 bin TL talep etti. Daha önce topladığı paralarla estetik yaptırdığı iddia edilen Özgünlü'ye tepki yağdı.

Köpek Velisi hesabıyla hayvanseverlerden para dilenen Buket Özgünlü Boyacı, vicdan sömürüsünü sürdürüyor. Sosyal medyada yeni bir paylaşım yapan Özgünlü, bu kez engelli köpekler alacağını iddia edip para dilendi. Buket Özgünlü, 10 adet padok ve kulübe ihtiyacı olduğunu öne sürerek yaklaşık 700 bin lira bağış talep etti.

Hayvan sömürüsü ile milyonlarca lira para toplayan Buket Özgünlü'nün o paylaşımıHayvan sömürüsü ile milyonlarca lira para toplayan Buket Özgünlü'nün o paylaşımı

Özgünlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Doğuda bir kaç barınaktan engelli canlar almam gerekiyor. Acil 10 adet köpeklik padok yaptırmam gerekiyor. Bir padok maliyeti kulübesiz 67 bin TL. Kulübe nakliye dahil fiyatı 2 bin 100 TL."

Özgünlü'nün paylaşımına tepkiler yağdı.

Köpek Velisi olarak da tanınan Buket ÖzgünlüKöpek Velisi olarak da tanınan Buket Özgünlü

KİRASINI BİLE ÖDEMEDİ 4 DAİRESİ 2 DE DEPOSU ÇIKTI!
'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Köpekvelisi ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Öyle ki Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve "Durumum yok gelirim yok" diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı. Buna rağmen Köpekvelisi'nin polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğu anlaşıldı.

Buket Özgünlü'nün sömürü yaparak topladığı milyonlarca lirayı estetiğe harcadığı iddia edilmiştiBuket Özgünlü'nün sömürü yaparak topladığı milyonlarca lirayı estetiğe harcadığı iddia edilmişti

TOPLADIĞI YARDIMLARI KÖPEKLERE DEĞİL ESTETİĞE HARCAMIŞ
Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları ve serum kolajen terapisi aldığı ileri sürülürken 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıkmıştı.

KUDUZ KÖPEKLERİ ANKARA'YA GETİRMİŞTİ
Köpekvelisi isimli hesabın sahibi Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.

Buket Özgünlü, Şanlıurfa'da kuduz karantinasında olan köpekleri Ankara'ya getirmiştiBuket Özgünlü, Şanlıurfa'da kuduz karantinasında olan köpekleri Ankara'ya getirmişti

KÖPEKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçmişti. Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı ve Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.

GÖZALTI SONRASI YASAL İŞLEM YAPILDI
Ankara Valiliği, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Özgünlü Boyacı, tutuklanmıştı.

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