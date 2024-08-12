Buket Özgünlü yine duygu sömürüsü ile vurgun peşinde! ’Köpek Velisi’ bu kez de 700 bin TL istedi

Buket Özgünlü'nün sömürü yaparak topladığı milyonlarca lirayı estetiğe harcadığı iddia edilmişti

TOPLADIĞI YARDIMLARI KÖPEKLERE DEĞİL ESTETİĞE HARCAMIŞ

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları ve serum kolajen terapisi aldığı ileri sürülürken 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıkmıştı.

KUDUZ KÖPEKLERİ ANKARA'YA GETİRMİŞTİ

Köpekvelisi isimli hesabın sahibi Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.