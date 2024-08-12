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Kocaeli'de denize düşen genç kızın imdadına itfaiye ekipleri son anda yetişti

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 06:25
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Kocaeli’de denize düşen genç kızın imdadına itfaiye ekipleri son anda yetişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren genç kızın imdadına o sırada bölgeden geçen itfaiye ekipleri yetişti.

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