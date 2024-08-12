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Kazaya sebep oldu! Arkasına bakmadan gitti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 09:16 Güncelleme: 12.08.2024 09:16
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Kazaya sebep oldu! Arkasına bakmadan gitti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arabasıyla dönüş yapan bir kişi, aynı şeritten gelen motosikletlinin kaza yapmasına sebep oldu. Şahıs kazaya şahit olurken, arkasına bile bakmadan gitti

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