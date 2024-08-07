Adana depremleri sonrası uzman isim uyardı: O bölgelerde stres ve enerji yoğunluğu yüksek...

Deprem (Arşiv)

'BİRİKEN STRES VE ENERJİ İLERLİYOR'

Adana'daki depremlerin, tetiklenen fayların varlığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Doğal olarak 6 Şubat depremlerinde kırılan fay parçalarının uçlarında biriken stres ve enerji transferinin, Göksun'un güneyinde Adana, Çelikhan'ın kuzeyinde Elazığ ve Bingöl'e, Doğanşehir'in kuzeyinde Malatya, batıya doğru Kahramanmaraş, doğu ve güneye doğru ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay'a doğru ilerlediği belirtilebilir. Bu durumda depreme hazırlık konusuna hız verilmesi, il düzeyinde deprem master planlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ve İl Afet ve Risk azaltma planlarında (İRAP) tanımlanan eylemlerin zamanında yerine getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir" diye konuştu.