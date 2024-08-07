07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana depremleri sonrası uzman isim uyardı: O bölgelerde stres ve enerji yoğunluğu yüksek...

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 14:47 Güncelleme: 07.08.2024 15:00
ABONE OL
Adana depremleri sonrası uzman isim uyardı: O bölgelerde stres ve enerji yoğunluğu yüksek...

Sabah saatlerinde Adana'da üst üste yaşanan depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir bölgede yaşanan depremi değerlendirdi. Sözbilir, "Bu sabah, Adana'nın Kozan ilçesinde art arda meydana gelen 3 deprem, Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini göstermektedir" dedi. Sözbilir ayrıca stres ve enerjinin yoğunlaştığı bölgeleri de tek tek açıkladı. İşte detaylar...

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ArşivArşiv

ADANA BEŞİK GİBİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi.

ArşivArşiv

NE ANLAMA GELİYOR?

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'da 1'er dakika arayla peş peşe yaşanan depremlere ilişkin konuştu.

Türkiye deprem risk haritasıTürkiye deprem risk haritası

'ADANA, DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK İLLERİMİZDEN BİRİ'

Prof. Dr. Sözbilir, "Adana, her ne kadar il merkezinden doğrudan diri bir fay içermiyor olsa da il merkezinin yakın doğusunda Misis Fayı, Karataş Fayı, Yumurtalık Fayı, İskenderun-Düziçi Fayı, Topraklale Fayı, kuzeyinde Ecemiş Fayı, Saimbeyli Fayı ve Sayrun Fayı, güneyinde Kıbrıs Yayı'nın varlığı nedeniyle deprem tehlikesi yüksek illerimizden biridir. Bu sabah, Adana'nın Kozan ilçesinde art arda meydana gelen 3 deprem, Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini göstermektedir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri oluşan depremlerin sol yanal doğrultu atımlı faylanma mekanizmasına sahip olduğuna dair veriler içerdiğini belirtmektedir" dedi.

Deprem (Arşiv)Deprem (Arşiv)

'BİRİKEN STRES VE ENERJİ İLERLİYOR'

Adana'daki depremlerin, tetiklenen fayların varlığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Doğal olarak 6 Şubat depremlerinde kırılan fay parçalarının uçlarında biriken stres ve enerji transferinin, Göksun'un güneyinde Adana, Çelikhan'ın kuzeyinde Elazığ ve Bingöl'e, Doğanşehir'in kuzeyinde Malatya, batıya doğru Kahramanmaraş, doğu ve güneye doğru ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay'a doğru ilerlediği belirtilebilir. Bu durumda depreme hazırlık konusuna hız verilmesi, il düzeyinde deprem master planlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ve İl Afet ve Risk azaltma planlarında (İRAP) tanımlanan eylemlerin zamanında yerine getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir" diye konuştu.

Deprem (Arşiv)Deprem (Arşiv)

Akdeniz’de korkutan depremAkdeniz’de korkutan deprem AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM
Adana’da peş peşe korkutan deprem!Adana’da peş peşe korkutan deprem!
Uzman isimden o bölgede yeni fay açıklamasıUzman isimden o bölgede yeni fay açıklaması

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör