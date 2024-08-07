Adana'da peş peşe korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 4,5 4 ve 3,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da sabah saatlerinde 4.6, 4.5, 4 ve 3,7 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.32, 05.33 ve 05.34'te merkez üssü Kozan olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6., 4.5, 4 ve 3,7 büyüklüğünde peş peşe 4 deprem meydana geldiğini açıkladı.
OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?
Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
"BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK"
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe 4 deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.08.07 05:32:26 37.6607 35.9272 5.0 -.- 4.8 4.7 MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:05:11 37.5517 35.7232 6.5 -.- 1.2 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.07 05:01:37 38.5703 38.0568 3.9 -.- 1.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.07 04:57:51 38.5582 38.0597 1.9 -.- 2.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.07 04:53:22 40.8995 31.6637 7.7 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.08.07 04:50:12 38.1505 37.2070 6.3 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 03:48:38 39.1607 27.2825 6.9 -.- 1.6 -.- AHMETBEYLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.08.07 03:35:38 37.9497 36.3908 9.8 -.- 1.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 03:33:51 37.7802 27.6882 3.3 -.- 1.5 -.- SOBUCA-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.08.07 03:32:04 36.9628 28.6052 3.9 -.- 1.5 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.07 03:15:19 38.7752 25.7280 7.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.07 02:23:25 38.0212 36.4883 12.3 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 02:14:22 37.0152 36.3173 6.4 -.- 1.3 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2024.08.07 01:39:55 38.0430 36.6040 22.5 -.- 1.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.07 01:11:42 36.5852 36.3670 17.1 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.07 00:55:02 39.3515 26.1870 4.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.07 00:00:18 37.7627 37.6975 3.8 -.- 1.7 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.06 23:58:13 37.3208 37.1303 1.2 -.- 1.8 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 23:39:00 38.1907 36.8765 9.4 -.- 1.4 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 23:28:09 39.9518 27.1985 11.3 -.- 1.7 -.- CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.08.06 23:20:29 35.2218 28.1395 11.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.06 20:50:04 36.8755 27.9157 9.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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