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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş: 07.08.2024 12:06 Güncelleme: 07.08.2024 12:30
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Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı duyuruldu. Depremin derinliği 6,47 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DERİNLİĞİ 6,47 KM

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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