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Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 07.08.2024 14:27 Güncelleme: 07.08.2024 15:16
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Malatya’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

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