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Cuma namazı kılan vatandaşlara hakaret eden sanık hakkında karar! Para cezası verildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 15:15
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Cuma namazı kılan vatandaşlara hakaret eden sanık hakkında karar! Para cezası verildi

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfürlü sözler sarf ederek bu anları sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis veren mahkeme, 17 yaşındaki sanığa verilen bu cezayı daha sonra para cezasına çevirdi.

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