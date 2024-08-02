Siyonistlerin kuklası Instagram’dan sonra şimdi de Facebook! META’dan Türkiye’ye üst üste sansürler! Hedeflerinde Diyanet’in o videosu var...

"KENDİLERİNİ UYARDIK ANCAK GEREKLİ KARŞILIĞI ALAMADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine dair açıklamalarda bulunarak, kaynakları ülke dışında olan ancak Türkiye'de temsilcileri olan platformların uyması gereken bir mevzuat olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Uyarılara rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz bir çerçevemiz var, kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı alamadık. Bunun için erişim engeli getirdik. Kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman bizde bu erişim engelini kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"KANUNUMUZA UYMAYAN TARAFLARI YERİNE GETİRDİKLERİ ZAMAN BİZ DE GEREKLİ İŞLEMİ YAPARAK BU ERİŞİM YASAĞINI KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim kısıtlaması hakkında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Ülkemizin koyduğu kurallar var, ülkemizin değerleri var hassasiyetleri var bu noktada kaynakları ülkemiz dışında olan ancak ülkemizde de temsilcileri bulunan ki tamamının temsilcisi var. Bazı sosyal medya platformları var biz bunlara bizim istediğimiz uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var kanunlar var yönetmelikler var mevzuatlar var. Zaman zaman bunlara uyulmasında gerekli yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz bu da bizim şu andaki en son bütün uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz bir çerçevemiz var o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları hassasiyetlerimizi kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak bu erişim yasağını kaldırmış olacağız." Diye konuştu.

Uraloğlu, hem hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmadığı takdirde gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Bu anlamda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki yetkiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde size de aktardığım gibi net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli oradaki eksiklikler belli o eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız ama burası bir bağımsız bir ülke kanunları kuralları olan bir ülke herkesin de bu kanunlara bu kurallara uymasını istiyoruz net olarak." dedi.

FACEBOOK DİYANET'İN HESABININ PAYLAŞIMINI KALDIRIP KISITLADI

Bu gelişmeler sonrası siyonizmin aparatı META'ya ait olan Facebook da büyük bir kısıtlamaya imza attı. İşgalci zihniyetin kuklası haline gelen Facebook, Diyanet İleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.

RAHATSIZ OLUP VİDEOYU KALDIRDILAR

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı paylaşımda META'yı eleştirirken "Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook Şehid İsmail Heniyye için İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabımıza 1 ay canlı yayın yasağı getirdi." ifadelerini kullandı.