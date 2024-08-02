02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü! 5 personel kurtarıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 17:10 Güncelleme: 02.08.2024 18:07
ABONE OL
Adana’da yangın söndürme helikopteri düştü! 5 personel kurtarıldı...

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, düşen helikopterdeki 5 personelin durumu iyi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi.

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü! Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

Helikopteri kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.


Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü! Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ 5 PERSONELİN DURUMU İYİ
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını fakat helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını söyleyerek, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı.

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü! Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.


Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ise " Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör