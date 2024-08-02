Adana’da yangın söndürme helikopteri düştü! 5 personel kurtarıldı...

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.



Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ise " Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur." ifadelerine yer verdi.