02 Ağustos 2024, Cuma
BTK'dan flaş karar: Instagram'a erişim engeli getirildi! Haniye sansürü sonrası boykot başlamıştı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Son günlerde Instagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti.
Giriş: 02.08.2024 07:11 Güncelleme: 02.08.2024 08:43
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