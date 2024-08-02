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BTK'dan flaş karar: Instagram'a erişim engeli getirildi! Haniye sansürü sonrası boykot başlamıştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Son günlerde Instagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 07:11 Güncelleme: 02.08.2024 08:43
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BTK’dan flaş karar: Instagram’a erişim engeli getirildi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi.

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BTK’dan flaş karar: Instagram’a erişim engeli getirildi!

BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü.

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BTK’dan flaş karar: Instagram’a erişim engeli getirildi!

Sabah'ın haberine göre Son günlerde Instagram'ın bilinçli ve sistematik biçimde uyguladığı 'sansür' politikası büyük tepki çekmişti.

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BTK’dan flaş karar: Instagram’a erişim engeli getirildi!

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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BTK’dan flaş karar: Instagram’a erişim engeli getirildi!

"HİÇBİR DENETİME TABİ TUTULMADAN KEYFİ OLARAK SANSÜR UYGULAYABİLİYORLAR"

Meta'nın sansürüne tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın bir gün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların inisiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut." değerlendirmesini yapmıştı.