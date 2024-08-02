BTK'dan flaş karar: Instagram'a erişim engeli getirildi! Haniye sansürü sonrası boykot başlamıştı

"HİÇBİR DENETİME TABİ TUTULMADAN KEYFİ OLARAK SANSÜR UYGULAYABİLİYORLAR"

Meta'nın sansürüne tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın bir gün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların inisiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut." değerlendirmesini yapmıştı.