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Örümcek Adamlar Ilıca Plajı'nda

İHA
Giriş: 02.08.2024 16:35
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Örümcek Adamlar Ilıca Plajı’nda

Karavanlarıyla Türkiye'yi dolaşan fenomen Örümcek Adamlar; Çeşme'ye gelerek, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda denize girdiler. Tatilcilerin ve çocukların ilgisini çeken Örümcek Adamlar, sporu ve yüzmeyi teşvik etmek amacında olduklarını belirttiler.

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