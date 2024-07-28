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Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı! Parçalanmaktan son anda böyle kurtuldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 16:42 Güncelleme: 28.07.2024 16:56
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Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı! Parçalanmaktan son anda böyle kurtuldu...

Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün büyürken yeni bir saldırı daha yaşandı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde güreş antrenmanı yapan gençlere saldıran köpek bir kişiyi yaraladı. İşte o anlar...

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde güreş antrenmanı yapan gençlere saldıran sahipli köpek, bir kişiyi hafif yaraladı.

KÖPEK GÜREŞÇİYİ ISIRDI

Çiftlikköy'e bağlı Sahil Mahallesi sahilindeki kumsalda güreş antrenmanı yapan gençler, ağızlıksız olduğu belirlenen sahipli bir köpeğin saldırısına maruz kaldı. Gençlerden biri saldırıda yara almazken, diğeri köpek tarafından ısırıldı.

GENÇ HAFİF YARALANDI

Sahibinin de araya girmesiyle uzaklaştırılan köpeğin ısırdığı genç hafif yaralandı.

Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı!Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı! YALOVA SAHİLİNDE GÜREŞ YAPAN GENÇLERE KÖPEK SALDIRDI!

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