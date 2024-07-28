Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı! Parçalanmaktan son anda böyle kurtuldu...

KÖPEK GÜREŞÇİYİ ISIRDI

Çiftlikköy'e bağlı Sahil Mahallesi sahilindeki kumsalda güreş antrenmanı yapan gençler, ağızlıksız olduğu belirlenen sahipli bir köpeğin saldırısına maruz kaldı. Gençlerden biri saldırıda yara almazken, diğeri köpek tarafından ısırıldı.