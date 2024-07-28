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Orman aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:25
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Orman aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mardin’de Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait aracın otomobil ile çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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