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Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi TBMM'de! Yetki belediyelerde! Uygulamayana ceza yolda...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 14:51 Güncelleme: 28.07.2024 15:51
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Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi TBMM’de! Yetki belediyelerde! Uygulamayana ceza yolda...

TBMM Genel Kurulu yeni haftada başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alacak. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem bu hafta da yoğun.

Genel Kurul gündeminde daha önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme olacak.

YETKİ BELEDİYELERDE! UYMAYANA CEZA VAR

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

AĞIR PARA CEZALARI VERİLECEK

Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek. Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira, köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak.

FARKLI KONULAR DA MASADA

Öte yandan tüketicinin korunmasını destekleyen 14 maddelik kanun teklifi, 9'uncu Yargı Paketini ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin ekim ayında yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor.

Sahipsiz köpek teklifi TBMM’deSahipsiz köpek teklifi TBMM’de SAHİPSİZ KÖPEK TEKLİFİ TBMM'DE

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