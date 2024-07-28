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Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:42 Güncelleme: 28.07.2024 16:42
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Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı, halka açıldığı 20 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular ziyaret için müzenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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