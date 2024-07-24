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Son dakika | Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 08:30 Güncelleme: 24.07.2024 09:37
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Son dakika | Esenyurt’ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken ilk etapta yol trafiğe kapandı.

Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.

Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Esenyurt’ta zincirleme kazaEsenyurt’ta zincirleme kaza ESENYURT'TA ZİNCİRLEME KAZA

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