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Ankara’da servis aracı devrildi

İHA
Giriş: 24.07.2024 09:03 Güncelleme: 24.07.2024 09:03
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Ankara’da servis aracı devrildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde servis yan yattı, kazada yaralanan olmadı.

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