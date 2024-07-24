Güzellik merkezleri radarda! Doktor gibi sağlık hizmeti veriyorlar

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YANILTICI"



Güzellik merkezinin ruhsat dışı faaliyet gösterdiği de anlatılan dilekçede, sosyal medyada yapılan paylaşımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu, güzellik salonunda yapılmasına izin verilmeyen ve doktor tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin yetkisizce yapıldığı belirtildi.

Salonda yapılan işlemlerin güzellik uzmanlarınca yapılamayacağı vurgulanan dilekçede, sağlık alanında faaliyeti olmayan salonda doktorlarca yapılması gerekli tıbbi uygulamaların yapıldığı aktarıldı.