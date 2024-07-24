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Esenyurt'ta zincirleme kaza

Esenyurt'ta zincirleme kaza

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 08:58
Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralındı.
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