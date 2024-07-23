Antalya'da vatandaştan CHP'li belediyeye su isyanı! "Fahiş zammı geri çekin"

Antalya Büyükşehir Belediyesi



- Şaban Çelebi (Emekli): "Yüzde 446 zammı ilk duyduğumda inanmak istemedim. Birkaç yerden okuyunca gerçek olduğuna inandım. Antalya gibi bir yerde suya böylesi zam yapmak vatandaşın nefes borularını kesmek anlamına gelir. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 37 derece olan bir kente böylesi zam kabul edilemez. Su hayati bir konu. Torosların her yerinden su çıkıyor. Biz dünyanın en pahalı suyunu kullanıyoruz. Zammı kabul etmiyoruz. Geri alınsın. İnsanlar artık evinde bulaşık da yıkamayacak mı, duşta mı alamayacak. Kent merkezinde marketlerden yarım litre suyu 25 liraya alıyoruz. Yani Antalya'da kent merkezinde 1 litre benzin ile bir litre suyun fiyatı aynı."



- Günay Önen (Mimar): "Hayati ihtiyaçlarımızın başında gelen suyun bu denli pahalı olması gerçekten tüm vatandaşlarımızı mağdur ettiği gibi bizleri de mağdur etmiştir. En kısa sürede bu zammın geri çekilmesini vatandaş olarak talep ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki; Antalya'mız su kaynakları açısından zengin bir şehirdir. Bu kadar su zenginliğinde rekor zam olacak şey değil. CHP'li Büyükşehir Belediyesi seçim döneminde verilen vaatlerin hiçbirini yerine getirmediği gibi, seçim sonrasında da hizmet getirmiyor."

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