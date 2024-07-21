CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş su zammına vatandaştan büyük tepki: Gerçek yüzlerini gösterdiler
CHP yönetiminde olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 metreküpe kadar olan su birim fiyatını 1,83 TL'den 10 TL'ye yükselterek tam yüzde 446 oranında zam yaptı. Fahiş zamma vatandaşlar büyük tepki gösterirken, "Sosyal demokratlık buysa, ne diyelim" ve "Gerçek yüzlerini gösterdiler" şeklinde yorumda bulundu.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu, önceki gün Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Mecliste 5 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında su israfının önüne geçilmesi, su tüketimi artması ile birlikte yapılan yatırım miktarının yüksek olması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik fiyatlarına yüzde 38-50 oranında yapılan zam ile üretim-dağıtım maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı 2024 yılı Su Tarifeleri Cetvellerinin güncellenmesi ile ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı, AK Parti gurubunun ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.
CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ
Kararla birlikte, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zamla 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi.
Suya yüzde 446 zammı duyan Antalyalılar, sert tepki gösterdi. Vatandaşlardan Hami Bulut, "CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşı hiç düşünmeden suya yüzde 446 zam yaptı. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Bu inanılmaz bir rakam. Artık insanlar musluğa dokumayı korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu zam kabul edilemez. Geri alınmalı" dedi.
GENEL MERKEZİ ARADILAR
Sabah'ın haberine göre tepkiler, sosyal medyada da çığ gibi büyüdü. Caner Tuğ, "Arkadaşlar tepkiler gitgide büyüyor. Bilindiği üzere suya % 446 cumhuriyet tarihinin en büyük zammı bu şahıs Muhittin Böcek tarafından yapıldı ve onaylandı. Tepkilerinizi büyükşehir belediyesine başvuru yapıp boşa vakit harcamamanız adına genel merkezin numarasını paylaştım oradan arayıp şikâyette bulunabilirsiniz. Bu konunun siyasi boyutu yoktur, insani boyutu vardır, bunu unutmayın" paylaşımıyla vatandaşları zammı protestoya çağırdı.
3-4 KEZ DUŞ ALMAK ZORUNDA
Mustafa Mustafaoğulları'nın tepkisi ise "Bu sıcakta insanlar, günde 3-4 kez duş almak zorunda kalıyor. Dağdan gelen masrafsız suya, bu zam çok yüksek. Sosyal demokratlık buysa, ne diyelim" paylaşımıyla oldu.
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