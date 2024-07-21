CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin fahiş su zammına vatandaştan büyük tepki: Gerçek yüzlerini gösterdiler





CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ

Kararla birlikte, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zamla 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi.