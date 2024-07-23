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Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 23.07.2024 09:09
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Üsküdar’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da benzin istasyonuna ters yönden girmek isteyen otomobil, başka şeritten gelen bir araca çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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