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Beykoz'da hafriyat kamyonu TIR'a çarptı: 1 ölü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 08:46
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Beykoz’da hafriyat kamyonu TIR’a çarptı: 1 ölü

Beykoz lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

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